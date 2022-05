Tony DOUANGVONGSA

Graphiste pluridisciplinaire, je recherche actuellement un poste à plein temps.



En effet je possède un profil complet dans le domaine du graphisme et mon parcours jusque là m'a permis de développer des compétences dans la création graphique print, web et récemment motion design.



Je suis à votre disposition pour de plus amples informations et suis joignable par mail : tony.graphisme@gmail.com.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

CSS

Adobe Photoshop

Packaging

PLV