Tony DUMAS

Après un parcours quelque peu atypique, je me retrouve actuellement en poste au sein de la société Arval en tant qu'ingénieur commercial.



Pourquoi atypique?



Et bien, suite à l'obtention de mon bac S, j'ai réussi le concours d'infirmier à l'IFSI de Caen, et après un an et demi j'ai démissionné...



Que faire pendant 8 mois alors que j’ai manqué la rentrée universitaire ?



Prendre son sac à dos et partir en Asie pendant plusieurs moi à la rencontre d'une autre culture : Laos, Chine, Cambodge, Thaïlande...



Entre deux séjours, un retour en France pour gagner de l'argent et donc repartir : caissier, vendeur de prêt à porter, brocantes etc.



Mais en parallèle la préparation de mon concours pour l'EGC (Ecole de Gestion et de Commerce)...et la suite? Et bien à la rentrée 2006, intégration à mon école en tant qu'étudiant pour la première année.



Pour ma 2ème et 3ème, apprenti commercial dans les assurances au sein du groupe AGF.



Après l'obtention de ce Bachelor, direction Paris, pour une intégration parallèle en école de commerce en master (ICD) et intégration du groupe BNP Paribas dans la filiale Arval en tant qu'ingénieur commercial...