Tony ELEBE

A la recherche d’un environnement de travail structuré, organisé et bien rémunéré, j’apporte ma contribution passionnée à la dynamique et à la performance d’entreprises, en m’investissant dans le renforcement de la qualité des services, et en promouvant les intérêts et la bonne image des organisations. Ceci, à travers une gestion efficace et efficiente des responsabilités qui me sont confiées.



L’obtention récente de ma Licence Professionnelle en Gestion des Entreprises (Togo),- après un Brevet de Technicien Supérieur en Développement d’Application -, est un apport substantiel à mon cursus professionnel déjà long de plus de 13 ans en cabinet d’audit et d’expertise comptable (Togo). En effet, après avoir obtenu en 1997 mon certificat de programmeur informatique au Centre National d’Etudes et de Traitements Informatiques (CENETI) du Togo, j’ai rejoint le cabinet d’audit et d’expertise comptable KEKAR-AMASE (Togo), en qualité de stagiaire, avant d’y être confirmé en 2000. Mon expérience y a été forgée dans les domaines de la gestion des marchés, de la rédaction d’offres techniques et financières, de l’évaluation des environnements informatiques d’entreprises, du développement de logiciels informatiques, de la conduite des tests informatiques de recrutement, de la veille informationnelle sur Internet, et de la gestion de parc informatique. Ces diverses expériences ont aiguisé mon sens critique, mes capacités d’analyse, de synthèse, et de rédaction, me prédisposant aujourd’hui à des fonctions de contrôle et d’audit. C’est donc avec enthousiasme, intérêt, et sérénité que je prétends à tout poste de « support field » (Appui aux activités des missions) ou d’auditeur. Ceci, en plein accord avec mon expérience.



