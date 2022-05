Avec 6 années d'expérience dans les technologies JAVA/JEE, j'ai travaillé sur de nombreuses applications web dans différents domaines (e-commerce, moteur de recherche, logistique, laboratoire, etc.).



Je me destine à l'architecture logicielle et/ou à l'expertise JAVA.





==================================================





Projet personnel:

-----------------------



Par ailleurs, j'ai initié en 2013, une API CSV :DSV thread safe écrit en Java et publiée sur github: https://github.com/lecogiteur/csvbang

Ce projet sous licence libre a été développé sur mon temps libre pour les besoins d'intégrations d'Endeca chez leroymerlin.fr



Mes compétences :

SQL

Système de gestion de versions

Informatique

Git

Java EE

Java

HTML

Eclipse

Apache Velocity

Spring

Spring batch