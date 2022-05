Tony EYSSIDIEUX

Chef Projets, Responsable d'Affaires et d'Etudes.

Conseiller :

Ministères et directions Départementales (TP-Mines-hydraulique-Transports-Agriculture-Environnement Maritime et fluvial- Urbanisme (DDE-DDA ...)

Missions : Maître d'ouvrage délégé - Maître d'oeuvre délégué.

Domaines :

Batiment immobilier/industriel/Agro-Alimentaire "cle en main"

Génie Civil/Travaux Publics/Ouvrages d'Art/Terrassements

Ouvrages maritimes et fluviaux

Infrastructure des transports (Autoroutes-routes...)

Gestion des eaux (assainissement-Reservoir-stations pompage/epuration ...)



Délégué : Maîtrise d'oeuvre / d'ouvrage

Direction d'Etudes - Conception - Fasabilité - Business Plan ...

Direction Gestion Financière

Direction Travaux

Direction Ordonnancement Pilotage Coordination TCE

Diection d'Exploitation Minieres / Carrieres

Direction centres Gestion des dechets Urbains



Mes compétences :

Ingénieur Expert consultant : PNUD - UNCHS