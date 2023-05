Tony Ferri est philosophe et criminologue, docteur en philosophie (PhD), chercheur au laboratoire GERPHAU (Groupe d'études et de recherches philosophie - architecture urbain), spécialiste de l'étude du monde carcéral, de la mesure de détention domiciliaire sous surveillance électronique, de l'hypersurveillance et de la société de contrôle, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du ministère de la Justice, chargé d'enseignement à l'Université catholique de Lille, intervenant à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, rédacteur à la "Revue de la prestidigitation", auteur de nombreux ouvrages et articles sur le système pénal, la justice post-sentencielle, l'abolitionnisme, la pénologie.



Il a notamment publié "Qu'est-ce que punir ? Du châtiment à l'hypersurveillance" (2012), "Punition et risque. Les geôles du quotidien" (en co-écriture, 2015), "Pouvoir et politique pénale. De la prison à la surveillance électronique" (2016), "La criminologie ou la nouvelle science pénitentiaire. Théorie et pratique de la criminologie appliquée" (2020), "Notre société sous contrôle. Un processus d'enfermement" (2022), "Abolir la prison. L'indispensable réforme pénale" (2023).