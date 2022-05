Tony FOUCHARD

D'un naturel curieux et passionné par les sciences du raisonnement, la réflexion qui m'anime est plutôt cartésienne.



Convaincu que le professionnalisme s'acquiert par l'exercice des techniques informatiques au cours de projets, j'ai choisi d'orienter ma formation initiale vers la professionnalisation.



Le BTS Informatique de Gestion (option DA) m'a permis, dans un premier temps, de devenir rapidement opérationnel sur un projet informatique et c'est au cours de deux stages que j'ai pu appliquer mes connaissances en matière d'architecture de SI.



La licence professionnelle SIL-DA2I (Développement et Administration Internet/Intranet) m'a principalement sensibilisé au monde Unix, aux web services, au commerce électronique, à l'univers JAVA (J2EE), elle m'a aussi formé à la mise en place de systèmes répartis (AXIS, CORBA, RPC, RMI) et à la production de sites WEB qui se veulent standardisés W3C, respectant la sémantique WEB et séparant la présentation du contenu. J'ai ensuite travaillé 15 semaines au sein d'un éditeur de sites WEB : Net Conception, auprès duquel j'ai créé des applications tels qu'agenda WEB 2.0, module de génération de PDF, applet Java d'upload d'images pour ses clients...



J'ai fini mon cursus par deux années de Master (professionnalisation et alternance), l'un des diplômes intitulé CS2I (Concepteur de Systèmes d'Information Informatisés) a renforcé ma connaissance objet : Java, Uml etc. et mes capacités à développer en C/C++. L'autre année SIIC (Systèmes Informatiques Intelligents et Communicants) m'a appris à concevoir des solutions interopérables, j'ai aussi pu traiter des signaux en temps réel provenant de divers matériels et capteurs (accéléromètres, boussoles, GPS OEM, etc.) dans le but de concevoir un système d'information autonome.



Mes deux années d'alternance en entreprise m'ont permis de développer un relationnel fort au sein d'une équipe et de participer à l'édition d'un progiciel. Mes missions ont eu pour but de créer les outils cadrant le workflow entre les différentes équipes (test, développement, support, PSO) et c'est notamment grâce à la cela que je sais maintenant optimiser une production de logiciel.



Ce que j'aime dans mon travail : communiquer, modéliser, maquetter et enfin, concevoir, tester, intégrer et améliorer.



Les aspects techniques que je préfère :



- modélisation Merise et langage UML

- bases de données relationnelles (T-SQL et PL-SQL)

- AJAX et WEB 2.0

- architectures n-tiers

- développement logiciel (C, C++ et Java)

- respect des préconisations W3C

- informatique embarquée et contraintes matérielles

- langages de moyen/bas niveau (C, micro-contrôleurs)

- DELPHI

- RAD

- Design WEB (Full CSS)



Projet de master : drone intelligent (informatique embarquée, réseau WIFI, Linux (LFS), noyau Linux patché RT, électronique, vision 360, IEEE 1394, SVN).



Ayant travaillé en étroite collaboration avec des équipes commerciales américaines, j'ai un bon niveau d'anglais écrit et je me défends à l'oral.



Mes compétences :

PHP5

Zend framework

Varnish

SEO

Architecture Web LAMP

Linux

Front end engineering

Apache2

Cache Serveur

Memcached

VirtualBox

Programmation système

Wordpress

Solr

Système d'information

Doctrine

APC

Architecture haute disponibilité

MySQL

W3c

DOM

Bdd

Postgresql

Ajax

UML

J2EE

Oracle

VBA

Nginx