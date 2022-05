Homme de terrain, expérimenté dans les secteurs frais LS et sec, je suis sensible à la satisfaction client et j'ai à coeur de proposer un management moderne et efficace.

La performance exige de l'implication et la capacité de fédérer une équipe autour d'un projet.



Mes compétences :

Achats

Fédérateur

Réactif

Gestion

Travailleur