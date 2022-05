Tony GATALETA

Actuellement en poste dans l'entreprise BLB CONSTRUCTION, en tant que conducteur de travaux sur un chantier de rénovation de 250 logements en site occupé.

A travers mes postes de gérant d'entreprise et chargé d'affaires/conducteur de travaux TCE, j’ai pu développer mes capacités de management, mon sens de l’organisation et mes qualités relationnelles.

Je suis quelqu'un de posé, et assidu dans mon travail, j'aime les collaborations franches et clairs.

Actuellement en recherche d'une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Management des équipes et sous-traitants

Gestion de projet (coûts, délais et suivi)

Réalisation des plannings, achats & SAV

Polyvalence technique, repérage des éventuelles er

Rôle commercial et sens de la négociation

Analyse des situations et propositions de solution