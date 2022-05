Tony GIRONA

J'ai une expérience de 22 ans dans les métiers de la restauration. J'ai commencé à 14 ans par un pré-apprentissage de 2 ans en cuisine, suivi d'un apprentissage de 2 ans en service ( 3 ans au restaurant « Le Bœuf Plessis » sous la direction de Monsieur Didier Salmon, suivit de 1 an à « L'Auberge d'Eventard »). J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation de qualité, en effet ces deux établissements jouisse d'une très bonne réputation. Monsieur Salmon m'a donné la passion de ce métier et m'a permis de développer mes compétences en salle : gérer la carte des vins, faire des dégustations, des découpages, flambage, j'ai aussi pendant ces années formé des stagiaires ainsi que les nouveaux apprentis.



Après quelques expériences en France et ayant compris l'importance de la maîtrise de l'anglais, j'ai décidé de travailler en Angleterre ou j'ai rapidement gravit les échelons.

J'ai exercé les métiers d'assistant maître d’hôtel, maître d'hôtel, assistant sommelier, sommelier, directeur de restaurant.

J'ai aussi voyagé en Italie, Espagne, USA, Canada et aux Antilles afin de découvrir différentes cultures et de développer mes connaissances en vin étranger.



Je possède de nombreux acquis qui me seront très utile concernant l'organisation, la formation, l'hygiène, la force de vente, la fidélisation... de plus grâce à ma formation en cuisine je suis polyvalent.



Mes compétences :

Sommelerie

formation du personnel