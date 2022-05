Tony GONZALEZ

Dirigeant de la société Fit Music club et travaillant dans le milieu sportif depuis 13 ans dans le domaine du fitness (brevet d état d éducateur sportif métiers de la forme) et aquatique ( brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et. Diplômé du pse1.



J ai créé cette société afin de proposer des compilations musicales très tendances et en toute légalité avec les maisons de disques à l échelle internationale, sous forme de support physique ou en téléchargement disponible sur internet à l adresse suivante :Array