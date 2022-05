Tony HERBLOT

Après de premières armes au service Méthodes de Devanlay-Lacoste pendant 5 ans, ou j'ai acquis de solides bases en organisation, en calculs de coûts et en management d'équipes, je suis passé à la responsabilité de la production au sein de la société Chacok, prêt-à-porter féminin milieu/haut de gamme, pendant 10ans.

Aujourd'hui à la tête d'une entreprise de sous-traitance en confection travaillant à 100% en France, mon pari est de rester un acteur du textile/habillement Français. Ce choix est justifié par l'expérience acquise de la fabrication délocalisée, de ses contraintes, de ses risques, et de la certitude qu'une production Française, dans un secteur d'activité pourtant mondialement très concurrentiel, restera nécessaire et incontournable.



