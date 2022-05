Tony HERHEL

Assurant la gestion des services liés à la fabrication, j'ai en charge l'organisation et le suivi de la production.

Imaginer, mettre en place de nouveaux process de fabrication et adapter notre outil de travail sont des défis que je relève au quotidien pour répondre à la créativité et l'imagination de nos clients.



Acteur principal de l'entreprise dès sa création, j'ai un rôle de conseil auprès du DG dans les choix d'évolution et d'investissement de la société, notamment lors de la construction des nouveaux locaux.



Mes compétences :

Dorure

Emballage

Gaufrage

Management

Marketing

Packaging

Production