Tony HUSSON

Ayant suivi un parcours professionnel de plusieurs années dans le secteur d'activité Hôtellerie-Restauration, je souhaite me tourner vers un secteur différent.

Je recherche un emploi plus stable sur le long terme, m'offrant une meilleure perspective de carrière ainsi que davantage de responsabilités.

A ce titre, je suis actuellement une formation de moniteur auto-école, afin d'enseigner la conduite aux autres, à travers mon expérience et mes connaissances personnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access