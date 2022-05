Tony IDROLLE

Actuellement coursier au centre hospitalier de Valenciennes, je suis à la recherche d'un poste administratif.



Diplômé dans le domaine du Secrétariat Médical et riche de mes expériences, je peux exercer le métier de secrétaire administratif, secrétaire médical ou encore agent d'accueil.



Pour me contacter : idrolletony@hotmail.fr



Mes compétences :

Secrétariat

Rédaction de comptes-rendus médicaux

Vente

Accueil physique et téléphonique

Excel

Word