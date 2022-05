Tony IROLLA

CET MIXTE à Aurillac 15000 année 1974 -1975 , CFA les treize vents à Tulle 19000 année 1976 -1977 -1978 au central hotel chez monsieur VIGNE Henri à Bort-les - Orgues 19 ou j'ai acquis le diplome C-A-P ...?, le service nationale dans la marine au messe officiers .. Quelques saisons . Entée au centre le Viaduc à CELLULE 63200 en 1983 ou j' ai acquis avec mon savoir le poste de chef de cuisine ,Mes Compétences Professionnelles : - Elaborations & création de menus , repas, banquet, établissement scolaire, maison de retraite , collectivité - Gestion de budget annuel, Gestion des achats , Gestion et tenue de stock ( entrée & sorties sur logiciel ) , Réception , controle et stockage des marchandises. Organisation et entretien du poste de travail et des équipements . Gestion et organisation du planning . Organisation de Réunion de commission cuisine, Application des normes H.A.C.C.P.et de la Marche en Avant...