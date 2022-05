Tony KALONJI

Plus de 10 ans d'expérience, dans les domaines de la sécurité informatique et des infrastructures reseaux



Audits, conseils, mise en place et surveillance d'architectures sécurisées ; firewalls, VPN, relais applicatifs, cluster, analyses d’intrusion et production de preuves



Mise en place et administration d’architectures répartition de charge et haute disponibilité .



Spécialiste VoIP, Asterisk (certification dCAP), audits/conseils, mise en place et déploiement de structures téléphoniques, administration, développement de modules complémentaires, et interfaçage avec logiciels tiers et intégration dans le système d’information.