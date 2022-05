Tony KONAN

Je me nomme KONAN Kouamé Antoine,suis de teint noir, 1m80, 75kg, tête toujours rasée, père d’un petit garçon qui représente le centre de ma vie. Je sais remonter les besoins latents et ma position à la fois entre le producteur et le distributeur et le consommateur me permet de participer en permanence à la vie et à la création des produits d'aujourd'hui et de demain. Je suis doté d’un tempérament indépendant et j’assume ma passion pour le challenge et la mobilité, je sais développer un fichier clientèle, je sais utiliser les outils multimédias. J’ai le sens de l’organisation, je suis proactif et réactif, j’ai le sens de la communication et je sais m’adapter



Mes compétences :

Anglais

Charisme

Commerciales

Culture

Curiosité

Curiosité d'esprit

Espagnol

Français

Leadership

Parle anglais

Prospection

Relations commerciales