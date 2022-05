Dipl.ing.arch a l Universite de Ljubljana, Slovenie 1972

Architecte de company Istragradjevno Pula, Croatie 1973

Prof.assistant a l Universite de Ljubljana 1974 - 1981,de Prof Tine Kurent, prof Marjan Shorli et prof Peter Fister

Architect de EFA a Athens, come colaborateur 1969 et depui 1982 come permanent

These de doctorat 1999 a Lyon2 , Portique Nord-Ouest de Thasos



Mes compétences :

extraction

Transports