Tony LE RUNIGO

Venant d’acquérir un bachelor Relation Publiques / Évènementiel à Nantes et titulaire d’un BTS Ventes et Productions Touristiques, je suis en recherche active d'un emploi dans la communication événementielle. J'ai récemment réaliser un stage en tant qu'assistant de communication dans une station de radio à Nantes (radio prun), où la prise de contact partenariats, labels et artistes ; la rédaction d'articles ont été mes taches principales. Dynamique et assidu, je m'adapte facilement et suis actuellement consultant évènementiel chez GL events.



Mes compétences :

Informatiques

Social networking

Relationnel

Communication