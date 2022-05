Tony LEFORT

Mise en oeuvre et pilotage d'une nouvelle chaîne industriel et d'une nouvelle plate-forme d'intégration continu pour le SI de la CNAMTS : jenkins, saltstack, Git, Maven, Artifactory, Apache, Redis, Tomcat.



Spécification, Développement, Intégration de composants logiciels du nouveau système traitement de plan de vol des centres de contrôle français, suisses et italiens :

· Rédaction documentaire (spécifications, conceptions et plan de tests) sous DOORS ;

· Participation au support à Rome pour la validation ;

· Développement des composants logiciels (java, c++ sous éclipse, scrum et objecteering) et des outils de Tests ;

· Mise à jour et maintenance du Système modèle ;

· Pré-intégration des composants logiciels sur plate-forme Cardamom (CORBA) ;

· Tests de performances et d’endurances du système complet;





Maintenance et développement du système de traitement radar (temps réel) des centres de contrôle des aéroport français (DSNA/DTI) :

· Participation au portage du système de traitement radar en C sous Linux ;

· Conception et développement de l’objet filtrage temps réel (C et LTR);

· Conception et développement du parser de description de données de filtrage (C);

· Intégration du logiciel sur les plateformes sun;

· Rédaction documentaire (spécifications, conceptions et plan de test) ;

· Correction d’anomalie.



Développement d’un composant logiciel de restitution de données alpha-numériques de contrôle aérien :

· Conception et développement (java, sockets, Design patterns et C++);

· Réalisation du panneau d’accueil (java, JNI et C++);

· Gestion d’une base de données Oracle. Réalisation de requêtes SQL ;

· Reverse-engineering;

· Développement en UML sous Rose d’une partie du logiciel.



Mes compétences :

JAVA

CORBA

Langage C / C++

Langage SQL

XML/XSLT

AIRPORT

Workflows

Modélisation UML

Intégration et consolidation des systèmes

Performance logiciel

Temps réel

Design pattern

Méthodes agiles

Spécifications fonctionnelles

Objecteering

Rational rose

Valgrind

Oracle

Scrum

Validation logicielle

Doors

Outils de tests

Maven

Saltstack

Jenkins

Git

Weblogic

Tomcat

AngularJS