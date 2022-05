Hyères les palmiers le 13/03/2013

Madame, monsieur, Je souhaite poser ma candidature aux seins de votre établissement.

Voici deux ans que je suis responsable d’établissement de chalets grand standing*** ainsi qu’assistant de direction d’hôtel****.à ce poste, j’ai acquis une certaine maîtrise de la conduite de véhicule de luxe pour les clients des hôtels **** ou j’ai travaillé ainsi que la conduite sur neige et sur glace avec de grosse cylindré car les client n’avait pas l’habitude, ainsi que la gestion informatisé des stocks, des approvisionnements et des commandes aux fournisseurs ainsi que les rapports et documents administratifs tel que les contrats de travail et management d’une équipe de 16 collaborateurs dans les services suivant :étage gouvernante et femme de chambre ainsi que l’aide au ménage et travail en lingerie avec une calandreuse et au contrôle des chambres d’hôtel**** ;petit-déjeuner ;bar ;réception et technicien . Ces compétences alliées à des qualités personnelles de rigueur et d’organisation dans le but d’être toujours performant. Réintégrer votre équipe signifierais pour moi satisfaire mon gout du travail sérieux en offrant méthode et efficacité afin de contribuer à l’excellente qualité de prestation que vous souhaité offrir à votre clientèle.

Mon CV ci-joint vous donnera un aperçu de mon parcourt.

Dans l’attente de vous rencontrer et vous remerciant de l’attention que vous portez à ma candidature, je vous prie de croire, madame, monsieur, en ma considération distingué.



Tony lemyre





Mes compétences :

Sphere

Resalys

Word

Excel

Powerpoint

internet