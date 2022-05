Bonjour,



Je m'appelle Tony Leroux. J'ai 29 ans, et j'ai un parcours un peu atypique.

En effet, après l'obtention de mon Bac Scientifique en 2000, j'ai obtenu un DEUG en Géosciences, à l'université d'Angers. Après une coupure d'une année pendant laquelle j'ai effectué différentes missions en tant qu'intérimaire, j'ai repris mes études pour obtenir cette fois une Licence en Géosciences et une Maitrise en Sciences de l'environnement.

Par la suite, en organisant en parallèle ma recherche d'emploi dans en domaine en rapport avec mes diplôme, j'ai repris les missions en tant qu'intérimaire pendant environ une année, avant de travailler à titre gratuit sur l'exploitation agricole familiale pendant un long moment. Cette expérience m'a permis de mieux connaître ce milieu, et ses acteurs.

Dernièrement, j'ai en plus effectué quelques remplacements à La Poste de Laval, en tant que distributeur de courrier.

Bien sûr, ma recherche d'un emploi en rapport avec l'environnement et mes diplômes reste une priorité.



Mes compétences :

Conseil

Environnement

Pédologie