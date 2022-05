- Plus de 6 ans d’expérience professionnelle en tant qu’ingénieur des travaux

- Expérience en conduite de projets complexes d’aménagement en tant que chef de projets

- Expérience de contacts directs avec des élus et du public (réunions publiques)

- Expérience en management d'équipes

- Expériences internationales au Japon et en Chine



Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Microstation

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

GANTT Project

ArcGIS

Microsoft Access

Microsoft Word

3D Studio Max

Microsoft Excel