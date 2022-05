T.LOJO, 41 ans , bac+2 , 18 ans d experience en maconnerie dont 8 en tant qu artisan ,je propose aujourd hui un service d expert en batiment spécialité gros oeuvre .

Pour s assurer du respect des règles de l art et des normes établies par le D.T.U ,pour profiter d un avis d expert lors de litiges avec les professionnels du batiment et privilegier ainsi une solution amiable , pour beneficier d un conseil technique et ne pas se trouver desarmé face a l expert de votre assurance en cas de sinistre ,pour verifier la "mesure" d un devis et se le faire expliquer,pour estimer l etat d un bien et le montant d eventuels travaux lors d un achat immobilier ,n hesitez pas a me contacter , je me deplace sur tout le grand sud - ouest