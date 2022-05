Tony MARGUERITE

Je suis technicien d'exploitation en chaufferie urbaine, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer à différents postes, dans différentes entreprises et différents domaines. j'ai notamment pu évoluer comme technicien de maintenance, comme technicien qualité, opérateur de production ou encore comme technico commercial pour des entreprises d'agroalimentaire, de pharmaceutique, de mécanique générale, en hydraulique ou encore en service public. je recherche un emploi qui me permettrais surtout de pouvoir voir autre chose que mon poste actuel, mais surtout qui me permettrait de voir une évolution dans ma carrière professionnelle. J'ai notamment pu contribuer à l'amélioration de la sécurité et des procédés de suivi de sécurité des personnes et environnementale, ce qui pourrait éventuellement m'intéresser comme perspective de poste. Les contraintes d'horaires n'étant pas une barrière, les conditions d'hygiène n'étant pas non plus une barrière.



Mes compétences :

Automatismes industriels

mécanique

régulation

Audit qualité

Conception

Contrôle qualité

Dessin industriel

électricité

Maintenance industrielle