Tony MARION

Après 14 ans dans l’armée dont 10 ans dans les Forces spéciales et plusieurs investissements immobiliers, je me suis reconverti naturellement dans le domaine de l’immobilier et plus spécifiquement dans la transaction.

De tenue irréprochables, le challenge et la performance sont dans mon ADN depuis mon plus jeune âge.



Ma priorité professionnelle est la satisfaction client avec un accompagnement de qualité.



Actuellement en BTS Professions Immobilières en alternance, dont le but est d’approfondir mes compétences en droit immobilier, négociation et de communication afin de mieux conseiller / défendre mes clients dans leur projet immobilier. Le Bts étant sanctionné par la remise des cartes professionnelles, qui me permettront rapidement de manager une équipe commerciale.



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Organisation du travail

Management

Sens de l'initiative

Gestion du stress