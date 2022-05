Tony MARQUENTIN

De formation commercial, j'ai un très bon relationnel avec les clients.

Constamment dans la conquête, ma priorité est de me faire connaître et de développer une clientèle dans mon secteur.

J'aime être à l'écoute et pouvoir établir un diagnostique de façon à apporter des solutions aux personnes que je conseil.







Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Prospection commerciale

Relationnel

Téléprospection

Analyse financière

Banque

Assurance

Analyse des besoins