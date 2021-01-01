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Tony MARTINEZ

TOULON

Election législatives 2022

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Entreprises

  • CREMATORIUM LE PECH BLEU - CONSEILLER FUNERAIRE ET MAITRE DE CEREMONIE

    2002 - maintenant ORGANISATION D'OBSEQUEQUES
    APPLICATION ET MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE POUR CEREMONIE D'OBSEQUES
    ACCUEIL DES FAMILLES ENDEUILLEES
    PRESENTATION DE DEFUNT
    PILOTE DE PROCESSUS TRAITEMENT FAMILLE ET COMMERCIAL

  • BOUTIQUE DE L'HORLOGE - TRAVAILLEUR INDEPENDANT

    1992 - 2002 CREATION DE COMPOSITION FLORALES
    LISTE MARIAGE
    VENTE D'ARTICLES FUNERAIRES
    RPRODUCTION DE CLES
    VENTE DE CADEAUX ET SOUVENIRS

  • S.A GYRAFRANCE - MECANICIEN AERONAUTIQUE

    1989 - 1992 REVISION GENERALE D'HELICOPTERES BEL 47 G ET FABRICATION DE MATERIELS DE PULVERISATION AERONAUTIQUE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel

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