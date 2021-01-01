Tony MARTINEZ

CREMATORIUM LE PECH BLEU
- CONSEILLER FUNERAIRE ET MAITRE DE CEREMONIE
2002 - maintenantORGANISATION D'OBSEQUEQUES
APPLICATION ET MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE POUR CEREMONIE D'OBSEQUES
ACCUEIL DES FAMILLES ENDEUILLEES
PRESENTATION DE DEFUNT
PILOTE DE PROCESSUS TRAITEMENT FAMILLE ET COMMERCIAL
BOUTIQUE DE L'HORLOGE
- TRAVAILLEUR INDEPENDANT
1992 - 2002CREATION DE COMPOSITION FLORALES
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VENTE D'ARTICLES FUNERAIRES
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S.A GYRAFRANCE
- MECANICIEN AERONAUTIQUE
1989 - 1992REVISION GENERALE D'HELICOPTERES BEL 47 G ET FABRICATION DE MATERIELS DE PULVERISATION AERONAUTIQUE