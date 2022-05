Tony MERCIER

Après trois ans comme clerc rédacteur, 6ans de négociateur immobilier, j'ai choisi de monter ma propre structure d'Agence Immobilière et Conseils Juridiques.



Mon agence est une agence a taille humaine et très à l'écoute de ses clients.



Nous nous développons et sommes a la recherche d'agent immobilier avec expérience professionnelle significative. Envoyez nous votre CV et lettre de motivations à cabinetimmobiliermercier@gmail.com



Mes compétences :

Négociation immobilière

Développement commercial

Prospection de clients

Gestion de la relation client

Conseil juridique