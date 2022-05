Tony NICOL

Passionné de créations audiovisuelles, je travaille jour après jour pour me forger des connaissances solide, nourrir ma créativité et ma soif d'apprendre.



Après 2 années passées dans une école de cinéma à Nantes, je suis actuellement inscrit dans une formation de "Motion design 2D/3D".



After effects, Illustrator, Da Vinci Resolve, Photoshop, Final Cut sont les logiciels que je maîtrise le plus.



Mes compétences :

Etalonnage

Da Vinci Resolve

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Final Cut Pro

Montage audio

Motion design

Mixage audio

Montage vidéo