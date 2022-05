Tony PARMENTIER

Madame. Monsieur. actuellement en formation PACK INDUSTRIE au Greta-jura site de dole, j'ai obtenu mes CASES 1.3.5 et suis a la recherche d'une entreprise qui pourrais potentiellement me prendre en stage non Rémunéré pour une durée de trois semaines, du lundi 12 novembre 2018 au 30 novembre 2018 . Disponible,je peux me rendre à un rendez-vous à la date que vous voudrez bien me fixer. Je vous prie d'agrée, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Acheminer des marchandises en zone dexpédition ou

Preparer un soport a enduire

Aplliquer des peintures

Depose pose de signalisation