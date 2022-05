Tony PASQUIGNON

EXPÉRIENCE



02/2016 - Monteur Flux à BeIN SPORTS FRANCE

- Montage des PAD pour les émissions de la chaîne



07/2013 - Pigiste aux acquisitions à beIN SPORT

- Enregistrement des différents feed pour les matchs et droit à l'information, encodage des différentes sources de média (GoPro, FTP, feed, carte P2...)

- Initiation au LSM



03/2013 - Pigiste technicien polyvalent à Square Event

- Installation audiovisuelle pour prestation (conférence, soirée dansante...)



03/2013 - Pigiste en régie de production à L'Equipe 21

- Diffusion des PAD

- Système de diffusion DALET



01/2013 - Pigiste en régie de production et services des acquisitions à TF1

- Diffusion secours pendant le JT et acquisition des médias (FTP, feed, carte P2)

- Système de production / diffusion AVID



10/2012 - Prix au 48 HFP Paris

- Meilleur espoir et meilleur son

- Assistant réalisateur et assistant monteur sur le court métrage «Snuff Music»



09/2011 à 12/2012 - Technicien d’exploitation audiovisuelle à Aquarium de Paris

- Installation et maintenance audiovisuelle, technicien son & lumière

- Création de contenus audiovisuels internes



03/2011 à 06/2011 - Stage à CCM Benchmark

- Reportages et émissions plateau pour le JDF, JDN, L'Internaute et CCM



03/2010 à 03/2010 - Stage à 7 à Limoges, télévision locale

- Reportages sur la vie culturelle de Limoges



FORMATION



09/2010 à 03/2011 - LP Technique et Activités de l’Image et du Son (Vichy)

- Tournage, montage, trucage, plateau, création d’une web radio étudiante



09/2008 à 03/2010 - DUT Services et Réseaux de Communication (Limoges)

- Réseaux informatiques, communication print, développement web





COMPÉTENCES



Maîtrise des logiciels

- Suite Final Cut, suite AVID, diffusion avec DALET, acquisition avec IPIderector

- Suite Adobe

- Autre : TMPEG, Super, WAMP, MAMP, Joomla

- Langages web : Javascript, HTML & CSS, PHP





QUALITÉS - Rigoureux, autonome, dynamique

LOISIRS - Pratique du football et volley-ball, concerts (reggae), cinéma (Tarantino)

AUTRES - Auto-entrepreneur dans l’audiovisuel, Permis B, SSIAP 1, Habilitation électrique



Technique vidéo

Montage vidéo