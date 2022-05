Tony PASTEAU

Cours de piano - guitare- luth - basse- cajon

Après la création d'école de musique en Lorraine (Vibersvillet,Nebing,Mittersheim,Insming,Vic-Sur-Seille, Mittersheim,Berthelming) , j'installe aujourd’hui mon activité à Strasbourg.

De formation classique, j'ai diversifié mon approche de la musique pour vous offrir un apprentissage dans un répertoire assez large : blues, latino, classique , rythmique, éveil musical mais aussi coaching et conseil pour découvrir ou mieux comprendre un répertoire.

J'accompagne et conseille également les formations musicales, pour assurer la sonorisation d'une salle, diriger les répétitions et même composer pour elles.



Je suis ainsi en mesure de vous proposer des compositions originales, des animations en jeux musicaux, pour votre entreprise ou pour des évènements privés.





Les cours de musique que je propose sont dispensés à des adultes, des enfants, avec ou sans la maîtrise du solfège. Même sans base de connaissances techniques, je parviens assez bien à déterminer des objectifs que vous pourrez atteindre. Le plus important étant étant de susciter le plaisir de jouer,de savoir vous accompagner vers l'autonomie, en respectant vos attentes et votre rythme d'apprentissage.





J'ai un lien fort avec la musique et surtout avec le partage de la musique : depuis l'enfance, dans ma famille, nous avons partagé l'interprétation ou la composition de musique lorsque nous nous retrouvons pour célébrer un évènement. On a toujours joué ensemble.





Parfois, un élève qui débute me demande "Pourquoi toi tu y arrives ? " Alors, je leur réponds : " J'y arrive parce que je travaille. Je vais te donner la possibilité d'y arriver aussi." Même si le conservatoire m'a appris la rigueur,j'estime qu’aujourd’hui, mon travail est de trouver une voie pour parfois simplifier les partitions quand c'est nécessaire, mais c'est surtout d'apprendre à mes élèves, à s'approprier ce qui les intéresse. La finalité dans tout ça , c'est de se réapproprier le concept du solfège.



