Tony PEREIRA

Responsable informatique, FRANCE SOIR 1999-2007

Ancien Responsable informatique du quotidien national France Soir



En charge d’assurer la permanence de l'ensemble de l'outil informatique (comptabilité, paie, diffusion et pré-presse), préconiser des solutions techniques, adapter les systèmes d'information à la stratégie de l'entreprise.



Ayant eu une évolution de technicien à responsable, j ai pu apprendre et perfectionner les différents rôles au sein d'un service informatique ce qui me permet d'avoir une grande polyvalence.



Avec des compétences d'organisation et de relationnelle (encadrement de 20 personnes) j'ai pu mener à bien la gestion du quotidien et son évolution.



Mes compétences :

Automobile

Informatique

PAO

Presse

Technique