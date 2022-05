Tony PETITEAU

Diplômé d'un Brevet de technicien supérieur en Comptabilité et Gestion des Organisations, je suis actuellement en poste au sein de l’entreprise ALDES en tant que responsable Logistique et Transport sur la plateforme de Nantes.



Parallèlement à mes études, j’ai effectué la fonction d'arbitre officiel de football ainsi que éducateur auprès des jeunes au sein d'une association, ce qui m'a permis de développer mon sens de l'autonomie et de la communication de façon importante.



Je suis autonome sur les missions de gestion et d’optimisation des flux physiques (entrants et sortants) et d’informations, d’entreposage, du management d’une équipe, de mise en œuvre d’une démarche qualité.



Au cours de mes expériences, j'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine de la gestion et du management (recrutement, management d’une équipe de collaborateurs, gestion de la performance).



Doté de réelles qualités relationnelles, rigoureux et organisé, j'aurai à cœur de rendre un service de qualité à vos clients et vos collaborateurs.



Réussir dans cette voie est un réel challenge et j'ai toujours l'habitude d'atteindre mes objectifs, Je souhaite continuer à évoluer et enrichir mes connaissances, en encadrant une équipe plus importante et en ayant davantage de responsabilités.



Mes compétences :

SAP

Habilitation électrique B0 et B1

CACES 3

Gestion des stocks et entreposage

Gestion de flux

Pack office

Transport