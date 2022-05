Jeune diplômé d'un BTS Assistant de Gestion PME-PMI, je recherche une entreprise d'accueil dans le cadre d'un Titre niveau II Chargé de Gestion en Ressources Humaines en alternance (contrat de professionnalisation).

Rythme d'alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation



Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Assurer l'accueil téléphonique et physique

Collecter et vérifier les éléments de la paie

Rédiger et mettre en forme un courrier

Préparer les bordereaux de remises en banque de ch

Gérer les présences, absences, et congés payés du

Effectuer la facturation et envoyer les documents

Organiser les déplacements

Assurer le classement et l'archivage

Trier les CV et lettres de motivation

Participer à un entretien de d'embauche

Maîtrise du Pack Office

Concevoir et tenir un planning