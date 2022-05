Artiste de cirque et de rue - Comédien - Clown - Jongleur - initiateur aux art du cirque - Formateur Clown - depuis 2001 - en actualité : Trio de jongleur et cracheur de feu "On fait tout péter !" - Trio déambulatoire d'échassiers jongleurs - Duo burlesque de rue déambulatoire ou Cabaret "Divertiss'Mobil" - Solo de clown jongleur Jeune Public et Famille "Les aventures de Boudin"