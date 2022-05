Tony PINEAU

Bonjour,



Actuellement Directeur adjoint d'un village vacances à Méribel, je souhaite m'engager sur un nouveau challenge professionnel sur ma région d'origine, Les pays de la Loire ou grand ouest.



Fort de 6 ans d’expériences en commercialisation en BtC ou BtB, et en management au sein d’un hébergement de vacances au coeur des 3 vallées (Savoie), j’ai contribué au développement de cette structure touristique.



 Dynamisme commercial

- définir un plan d’action commercial

- rechercher des clients (prospecter)

- création de produits touristiques

- négocier des prix, des tarifs avec les fournisseurs

- réaliser le suivi commercial, reporting

- Gérer la vente en ligne, les réseaux sociaux et les contenus du site internet, newsletter

 Management

- recruter des saisonniers, personnels intérimaires ou stagiaires

- mener un entretien d’embauche et accompagner le collaborateur dans sa période d’essai, former

- définir le contrat de travail

- animer au quotidien : répartir les tâches, définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs, contrôler, déléguer

- Animer des réunion

- Mettre en place ISO 14001





Je suis joignable par téléphone, chat ou encore par visioconférence.



Mes compétences :

Gestion des réservations

Création de produits touristiques et packages

Commercialisation de différents produits

Gestion des devis personnalisés et promotions

Manage

Commercialisation

Informatique

Management