Tony PISTARINO

Curieux, passionné, réactif, fédérateur, combatif.sont des traits de ma personnalité qui m'ont permis d'évoluer et de trouver ma place dans chacune de mes entreprises.



Ma capacité à être autonome est le fruit de 18 ans de profession libérale et de 8 années de direction d'une structure rattachée à un groupe, dans le respect des objectifs et prérogatives qui m'ont été fixés.



Les objectifs fixés sont une source de motivation. Ils stimulent mon goût du challenge.



L'intérêt, l'observation, l'analyse de l'environnement proche, m'ont permis d'évoluer dans mon parcours sur des thématiques de secteurs différents en cohésion avec des corps de métier très variés.



Mes compétences :

Gestion

Développement Comercial

Organisation des ressources

Développement Stratégique

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Adobe Photoshop