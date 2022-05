Tony PY-SCHNEIDER

Ingénieur commercial TPE/PME.



A ce jour j'occupe un poste d'ingénieur commercial chez DOCUMENT STORE, premier concessionnaire XEROX européen.



Ma carrière commerciale a débuté lors de mes divers stages commerciaux (Meyclub, Comité Conseils).

Au terme de ma formation, Document Store m'a donné l'opportunité de prendre un poste d'ingénieur commercial dans lequel j'avais pour mission la gestion et la rentabilité d'un portefeuille ''TPE et PME''.



Mon expérience me permet d’être à l’aise dans l’approche, le closing ou encore le suivi de mes clients.



Je sais m’adapter à mes divers interlocuteurs, les écouter, échanger et les convaincre afin d’apporter une solution innovante et adéquate à leurs attentes.



Mon expérience grandissante, me permet de faire progresser mes résultats, chaque année.



Commercial junior, autonome, je prends du plaisir dans mon métier, j’apprécie la « chasse » et j’aime entretenir la relation avec mes clients.





Mes compétences :

Commercial

Marketing

Prospection

Charge de clientèle