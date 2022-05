Tony RABARON

Titulaire d'un BTS Négociation et Relation Client effectué en alternance avec la Société Générale, j'ai pris l'initiative de développer mes compétences par la Licence Professionnelle Métiers de l'assurance au sein de l'Enass, réalisée également en alternance avec GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en tant que Conseiller clientèle Particulier.



Aujourd'hui embauché en CDI en qualité de collaborateur d'agent à la Mutuelle de Poitiers assurance, et ceux, depuis le 02 septembre 2013. Je réalise toutes les tâches du début à la fin de la relation avec un sociétaire. C'est à dire de la souscription, à la gestion de ses demandes jusqu'à la gestion et l'indemnisation de son sinistre.



Enfin, je suis doté d'une grande capacité d'adaptation qui rendre l'intégration à une nouvelle entreprise simple et d'une importante motivation d'évolution.











Mes compétences :

Adaptation facile

Access

WORD/ACCESS/LEXCIL/POWER

Ciel Comptabilité

Vente directe

Sage

Organisé

Rigoureux

Persévérant

Adaptation