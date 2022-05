Tony RIQUIN

Fort de plus de six années d’expériences dans le secteur banque-assurances, je suis actuellement à la recherche d’un poste de chargé de clientèle.



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai pu affiner mes qualités commerciales et relationnelles. Ma réactivité et mon goût du challenge sont mes points forts.



Ma volonté de rester pleinement engagé dans ce métier relationnel est ma principale motivation.



C’est pourquoi rejoindre un grand groupe bancaire serait pour moi l’opportunité d’évoluer vers une carrière en adéquation avec mes perspectives d’avenir.



Mes compétences :

