Tony SABAS

Bonjour

La société VMI INDUSTRIE vous propose l’achat de vos Machines Outil d’occasion

Nous sommes à la recherche de

Machines de tôlerie :

Cisailles, plieuses, rouleuses, Ecorcheuses, Amada, Colly, Bombled, Lvd, Promecam…

Machines-outils de mécanique :

Tours, Fraiseuses, Centre D’usinage…Modèle Dufour, Vernier, Mazak…

Groupe Electrogène ,Turbine gaz, Compresseur de toute Marque :

CUMMINS, AMAN, MTU, VOLVO, RENAULT,

MITSUBISHI, PERKINS, FORD, CATERPILLAR, SDMO, ALSTHOM, DEUTZ, MWN, POYAUD,

SACM, WAUKESHA, ALSTOM, SIEMENS, TAURUS, Etc.…

Consultez nous lors de la vente de vos matériels d’occasions !



L’achat est ferme et rapide

Règlement avant enlèvement du matériel

L’enlèvement est effectué immédiatement par nos soins



Nous achetons sur simple photos et descriptif technique du matériel

Faites nous parvenir vos photos et descriptifs à : arm.negoce@yahoo.fr

Matériel destiné le plus souvent à l’exportation



Règlement du matériel avant enlèvement par virement ou chèque certifié

Déplacement sur toute la France

Nous restons à vôtre entière disposition pour tous renseignements

Complémentaire







Mes compétences :

Presse

Usinage

Groupe électrogene