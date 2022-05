Tony SAVOYE

Bonjour,



Je vous propose mon profil et mes compétences pour participer à l'évolution de votre entreprise.



Après une évolution de chargé de recrutement pour le compte Renault 600 intérimaires, je suis aujourd'hui consultant en recrutement au sein de la société Randstad au Havre pour l'unité logistique. Je suis passionné par l'humain qui est au cœur des ressources de l'entreprise. Ce métier cumule la prospection, la négociation et le recrutement.



J'ai entamé l'année 2014 en tant que manager département chez le numéro 2 de l'industrie textile pendant 7 mois. J'ai bénéficié d'une formation complète management, recrutement, logiciels ( Cherbourg-Octeville, Rouen, Caen et Paris). Cette fonction a renforcée mes compétences de manager et mon autonomie.



J'ai occupé 14 mois le poste de responsable de rayon chez Décathlon, désireux d'améliorer mes compétences managériales et de faire monter en compétence mes collaborateurs. C'est aussi pour moi une très bonne expérience sur la gestion d'un centre de profit, dont j'ai tiré toute l'expérience.



Après deux ans d’apprentissage en industrie, chez Aircelle en tant qu'approvisionneur dans le secteur de l'aéronautique sur le site du Havre, puis au service communication de Chevron Oronite S.A. où j’ai effectué mon apprentissage. j’ai pu développer des compétences dans la gestion de projet et dans le pilotage d’indicateur. De plus, ces deux années m’ont permis de comprendre le monde industriel et de savoir utiliser les outils tels que SAP, Excel et Power point.



Je bénéficie également d’une expérience supplémentaire dans la grande distribution spécialisé chez Leroy Merlin et en cabinet d’assurance à la Mutuel du Mans Assurance . Ces compétences m’ont permis de développer mes qualités relationnelles auprès des clients et de comprendre leurs attentes. Je m’adapte facilement dans un groupe grâce à mon esprit d’équipe et mon naturel de leader qui s’illustrent dans mes activités sportives.



Je suis curieux et impatient de commencer avec vous de nouveaux projets.



Mes compétences :

SAP

Excel

Word, Powerpoint

Sphinx

Photoshop CS5

GIMP

Intranet

Recrutement

Management d'équipe

Responsable

Communication

Marketing

Négociation

Industrie

Sport

Aéronautique

Commerce