Tony SCHOENER

Avec un profil polyvalent et autodidacte : je gère, conçois et réalise des projets IT depuis plus de 10 ans principalement dans l'industrie et dans un environnement international.



Développement de solutions applicatives - Microsoft .Net :

- Applications Web avec Microsoft Asp .Net MVC / Web Api

- Applications Desktop avec WPF / WCF / Citrix

- Applications mobiles avec Microsoft Xamarin

- Administration de base de données Microsoft SQL Server / ORM : Entity Framework / Cluster



Gestion de projets BI & EPM :

- Construction d'une plateforme BI avec SQL Server Analysis Services (SSAS) & Reporting Services (SSRS)

- Intégration d'un Système d'Information Finance (P&L, Budget, Cashflow) via une plateforme EPM (Jedox)

- Conception et réalisation de datawarehouse et de datamart



Intégration de nouvelles entités au sein du groupe Chargeurs :

- Intégration d'Infor Cloud Suite pour une filiale Mexicaine au sein de la division Chargeurs Protective Films

- Mise en place d'Odoo au sein d'une nouvelle division (CPSM)

- Intégration d'une nouvelle usine Américaine au sein du système d'information



Projets industriels smart :

- POC sur de l'analyse prédictive

- Conception et réalisation d'un MES sur mesure sur une nouvelle ligne de production en Italie

- Mise en place d'une vision industrielle avec détection de défauts

- Intégration d'étiquettes RFID & QRCode au sein des étiquettes clients



Architecte .Net / conception logiciel :

- Architecture Domain Driven Design (DDD)

- Architecture orientée services (SOA) / Microservices (Container)

- MVVM



Mes compétences :

SSRS

SSAS

.NET

WCF

WPF

Asp .net MVC

Javascript

Développement informatique

Conseil

Xamarin

Management