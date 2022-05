Tony SCHRECKENBERGER

Chargé d'études électriques,



Conception de projets :

- Diagnostics et audits,

- Dimensionnements,

- Réalisation de dossiers d'appels d'offres,

- Estimation et bordereau,

- Suivi et réception de travaux.



Domaines de compétences :

- Courants Forts : HTA et BT,

- Courants faibles : précâblage informatique, contrôle d'accès, vidéosurveillance, anti-intrusion, SSI, GTC et GTE.

Appliquées :

aux bâtiments liés au ministère de la défense,

* aux centrales électriques de secours (HTA - BT) ou de conversion (50Hz - 60Hz),

* à l'industrie,

* aux centres hospitaliers,

* aux datacenters,

* aux ouvrages fluviaux et maritimes (station de pompages, alimentations à quais...),

* aux bâtiments tertiaires,

* aux GMS,



Compétences :

- Réalisation de pièces graphiques : synoptique, plan d'implantation, maquette numérique BIM (Logiciels : Revit, Autocad et See Electrical Expert)

- Réalisation de notes de calculs de câbles (Caneco HT & BT, Ecodial)

- Réalisation de notes de calculs d'éclairage artificiel (Dialux, Evo)

- Réalisation de Cahier des Charges Techniques Particulières (Word, GIT)

- Réalisation d'estimation détaillée et DPGF (Excel, GIT)



Mes compétences :

AutoCAD

Quick Devis

See Electrical Expert

Caneco BT

Revit

Caneco HT

Dialux

Microsoft Office