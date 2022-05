Tony SIMÕES RELVAS

Diplômé en 2011 d'un DNSEP (Bac + 5) en Design Graphique et Scénographie (félicitations du jury) à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon, j'exerce en indépendant depuis 2007 et dispose de solides expériences et acquis en agences et en maisons d'éditions.



De par ma formation issue d'une école d'art, je mets un accent particulier sur l'esthétique de mes productions, en maîtrisant parfaitement outils, logiciels et rigueur indispensables au travail de designer. Cela me permet de mener un projet de son origine à son aboutissement tout en m'accordant une certaine liberté créative.



Parallèlement à ce travail de commande, je consacre une partie de mon temps à la recherche graphique ainsi qu'au développement de typographies, que ce soit pour une utilisation ponctuelle ou régulière, et reste attentif aux diverses tendances et nouveautés véhiculées par ce métier.



Mon enseignement s'est également construit sur de solides bases théoriques et historiques du design graphique et m'ont conduit à rédiger un mémoire de fin d'études sur les rapports entretenus entre l'art et le graphisme depuis les débuts des Arts & Crafts. Ce mémoire est enrichi de plusieurs interviews avec des acteurs majeurs français œuvrant dans ces disciplines.



Mes compétences :

Branding

Typographie

Cartes de visites

Design graphique

Logos

Graphisme print

Conception graphique

Adobe Photoshop

Illustration

Scénographie

poster

Identité visuelle

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Flyers

Web design