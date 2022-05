Tony SNIATECKI

Fort de plus de 25 ans d’expérience en séchage spray et roller dans le domaine des ingrédients laitiers fonctionnels j’ai acquis une première expertise dans le domaine de la chocolaterie en ayant mis en place un atelier pilote de fabrication de chocolat et en ayant travaillé sur l’application chocolatière des ingrédients laitiers. Je me suis ensuite spécialisé dans le domaine des protéines en travaillant sur les différentes séparations membranaires des protéines du lait ainsi que les associations de ces protéines à d’autres ingrédients non laitier. C’est sans compter nombre de travaux sur les modifications minérales, les hydrolyses ou autres fermentations appliquées à ces protéines, ainsi que la participation aux transferts industriels correspondants.

Au-delà de ce côté technique j’ai appris au fil des années à coordonner les travaux de développement et à gérer une équipe de techniciens.

Aujourd’hui, tout en continuant à exercer chez Ingredia, j’ai voulu ajouté une nouvelle corde à mon arc et après m’être formé au métier d’hygiéniste-naturopathe, j’exerce en tant qu’auto entrepreneur. J’ai souhaité ajouté cette compétence pour le côté relationnel de cette activité mais également par le fait d’être convaincu que les solutions naturelles et un bonne hygiène de vie restent les meilleures garanties pour garder ou retrouver une bonne santé et avoir une vie de qualité – Mens sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain)





Mes compétences :

Riguoureux

Rigueur et maîtrise du savoir faire