Tony TEREINO

Je suis né le 20 Janvier 1958 à Ua-Pou îles marquises d'une famile de 15 enfants. J'ai fait mes études au collèges de taiohae à nuku-hiva jusqu'au 4ème donc pas de diplôme Je pars en france pour mon service militaire au 8 RPIMA à castres, à la réunion, au tchad, liban,.........Ect..........!!!!!

Retour aux îles marquises, je me lance dans les affaires tout en prenant les risques jusqu'à maintenant. je continuerai d'être à l'heure pour investir à l'heure.

KO'UTAU NUI E TE HATU, TE KUHANE MEITAI O KOE I HAKA UHI MAI IA AU I TE MO'U, TE KOAKOA ME TE 'EKA'EKA, A HAKA TAHA KOE 'I AU I UKA O TE VA'ANUI O TE TAPAVA'U E 'IA MOKAI TA'U APE'IA ATU. TE TU NEI AU I MUA TO A'O TAPU. TI'ATOHU NUI.